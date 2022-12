WIRED Italia

... c'è ancora molto fa fare e trae crisi per la guerra in Ucraina, abbiamo toccato con mano ... quello che faccio mi appassiona, anche se i lunghimi stancano di più ora che un tempo. Mi ...Voglia di muoversi 'pre' Le interruzioni a causa del freddo sono arrivate proprio mentre il volume deisi stava avvicinando ai livelli prepandemici. Secondo l'American Automobile ... Viaggi, la pandemia li ha cambiati per sempre "Dati importanti quelli sul turismo per le feste natalizie ma che certamente non distolgono l'attenzione da quelli che sono i problemi strutturali di un comparto che ha sofferto molto prima per il Cov ...Dal lavoro alla famiglia, alla mobilità. Il bilancio di quest'anno su come è cambiato il modo di vivere della popolazione ...