Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2022 ore 18 | 30

(Di domenica 25 dicembre 2022)DEL 25 DICEMBREORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO SEGNALANDO CODE PER UN TAMPONAMENTO TRA 2 VEICOLI SULLA A1 FIRENZETRA IL BIVIO A1 A24 E GUIDONIA MONTECELIO. AL MOMENTO IL TRAFFICO RISULTA BLOCCATO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO E CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONEINCIDENTE CON CODE ANCHE SULLA SALARIA ALTEZZA SETTEBAGNI ANCHE IN QUESTO CASO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANALOGA SITUAZIONE SU VIA APPIA CON CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONEE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE STOP AI LAVORI ...