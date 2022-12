Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2022 ore 15 | 30

(Di domenica 25 dicembre 2022)DEL 25 DICEMBREORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCOEDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLADELLAFA ECCEZIONE LA FLAMINIA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA IL RACCORDO E IL CIMITERO FLAMINIO IN USCITA DALLA CAPITALE INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE STOP AI LAVORI NOTTURNI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE. FINO ALL’ 8 GENNAIO, QUINDI, TRENI ATTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ANCHE NEI GIORNI FERIALI. GLI ORARI SONO CONSULTABILI SUL NOSTRO SITO. DA FEDERICO DI LERNIAE ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE. Servizio ...

RomaDailyNews

...dei Parchi (- Abbruzzo) sono a rischio. leggi anche Codice della strada, revoca a vita della patente e multe in base al reddito: cosa può cambiare con la riforma Salvini I consigli di...... disposti lungo piazza della Vittoria, primo tratto di via, via Tinto da Battifolle. Occasione ...del 'Mercato in Centro' manifestazione saranno apportate alcune modifiche temporanee alla... Viabilità Roma Regione Lazio del 25-12-2022 ore 13:30 ...