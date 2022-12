Valanga in Austria | ' 8 persone salvate | se ne cercano 2'

Corriere della Sera

Si teme una tragedia per lache ha travolto un gruppo di sciatori oggi pomeriggio in, nel comprensorio sciistico di Lech/Zuers am Arlberg, nel Vorarlberg. I soccorritori continuano a cercare i dispersi che ...Otto persone sono state salvate dai soccorritori dopo lache le aveva sepolte nel comprensorio sciistico di Lech Zurz, nella regione occidentale del Vorarlberg, in. Lo riferisce il giornale austriaco Kronen Zeitung sul suo sito web. Per ... Austria, una valanga travolge una decina di persone: otto salvate, se ne cercano due L’evento si è scatenato attorno alle 15 di oggi, domenica di Natale. La Polizia austriaca non ha ancora reso note le identità delle persone coinvolte ma, rispetto alle prime notizie, le operazioni di ...parte occidentale dell’Austria, dove una valanga ha travolto una decina di sciatori, dei quali non si conosce la nazionalità. Una valanga si è staccata da una quota di 2.700 metri e ha raggiunto una ...