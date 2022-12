Usa | tempesta d’inverno | 27 morti per neve e gelo

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – Lacon temperature record ha provocato almeno 27negli Stati Uniti. L’ondata di maltempo, cone vento gelido, ha lasciato conseguenze drammatiche in un lungo elenco di stati: Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado e Michigan. Secondo le previsioni meteo del National Weather Service, la situazione dovrebbe lievemente migliorare nelle prossime ore. Rimane però l’invito ad evitare gli spostamenti: i rischi maggiori riguardano gli automobilisti che potrebbero rimanere bloccati e isolati. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia ANSA

