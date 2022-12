Usa | quasi 30 morti per la tempesta artica Appello ai cittadini | ' risparmiate energia'

Sky Tg24

Tempeste di neve in molti stati e temperature bassissime con pochi precedenti e nelle prossime ore è atteso un ulteriore peggioramento, con temperature che al centro deglipotrebbero scendere ...Appuntamento il 2 dicembre al Cinema Teatro Massimo di Pescara, per poi proseguire in una tournée da nord a sud che lo tiene impegnatoogni sera. L'ultimo appuntamento del mese Il 30 dicembre, ... Maltempo, negli Usa atteso il Natale più freddo degli ultimi 40 anni. Almeno 22 vittime Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Si tratta – viene spiegato dal Servizio meteorologico nazionale – di “una tempesta quasi senza precedenti” che riguarda il 60% della popolazione Usa, e che si è estesa dai Grandi Laghi del Canada ai… ...