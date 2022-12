Usa al gelo | il maltempo rovina il Natale | ' Almeno 28 morti' Temperature record | cosa sta succedendo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ondata dinegli Usa, dove ilflagella il Paese con leche restano sotto lo zero. Il bilancio aggiornato è salito ad28, secondo quanto riporta il sito ...

Corriere della Sera

Ondata direcord negli, dove il maltempo flagella il Paese con le temperature che restano sotto lo zero. Il bilancio aggiornato è salito ad almeno 28 morti , secondo quanto riporta il sito della Nbc, ...Interessati soprattutto Grandi Laghi e Midwest Secondo il servizio meteoNws, la Regione dei Grandi Laghi, nel Nordest del Paese, al confine con il Canada, è stata particolarmente colpita. Nella ... Freddo record negli Usa, almeno 18 morti. «Molte persone bloccate nelle auto al gelo» Qualcuno già parla di «snowapocalipse» o «snowaggedon» per definire l'eccezionale ondata di gelo che sta colpendo gli Stati Uniti. La fortissima ondata polare ...Qualcuno già parla di «snowapocalipse» o «snowaggedon» per definire l'eccezionale ondata di gelo che sta colpendo gli Stati Uniti. La fortissima ondata polare ...