Urbi et Orbi | il grido del Papa | “Il mondo | zavorrato da potere e soldi | vive una carestia di pace”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Città del Vaticano – Il sole che bacia il Cupolone, l’albero che svetta maestoso nel cielo azzurro accanto al presepe. La parata militare delle Guardia Svizzere in alta uniforme accompagnata dagli inni nazionali, la folla (a migliaia, in molti vestiti anche con cappelli rossi e pompon bianchi) che acclama e prega. Sembra un Natale come un altro quello che si celebra in Vaticano. Il campanone suona a festa assieme a tutte le altre campane della basilica. Eppure gli occhi e le parole diFrancesco, a dieci mesi dallo scoppio del conflitto in Ucraina, sono pieni di dolore e di rabbia. Del resto, è proprio il tema della guerra a essere centrale nel tradizionale messaggioet, ovvero alla Città (di Roma) e aldi Natale. Un Natale, quello odierno, segnato non solo dalla guerra che infuria alle porte ...