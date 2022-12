United Cup tennis 2022 | i gironi ed i convocati di tutte le Nazionali C’è l’Italia con Matteo Berrettini

Leggi su oasport

(Di domenica 25 dicembre 2022)si presenterà al via del Girone E dellaCup 2023 dischierando, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camilla Rosatello, Nuria Brancaccio. Nello stesso raggruppamento, che si giocherà a Brisbane, ci saranno Brasile e Norvegia. LaCup 2023 disarà la prima edizione del torneo a squadre miste che si giocherà in Australia tra Perth, Brisbane e Sydney dal 29 dicembreall’8 gennaio 2023, e che vedrà al via 18 squadre suddivise in seida tre. Non tutti i Paesi porteranno in Australia però il contingente massimo di otto atleti (quattro uomini e quattro donne). Tutti gli incontri delalla ...