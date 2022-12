Un giorno da Toro

(Di domenica 25 dicembre 2022) 1911: Simpatico cimento all’interno del Torino Football Club. In campo un doppio Torino: uno composto solo da calciatori stranieri, l’altro esclusivamente da italiani. Finisce 1-1, come è giusto che sia per un’amichevole prenatalizia. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

