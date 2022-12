Ultime Notizie Serie A | Boxing Day tra Premier e Serie B | le grandi finali del 2022 | la storia della tregua di Natale

Sky Tg24

'L'Occidente vuole dividere la Russia, pronti a negoziare', dice Putin. Il presidente russo ha accusato Kiev e i suoi alleati occidentali di 'rifiutarsi' di trattare. Intanto è suonato l'allarme aereo ...Il Cittadella ha perso letre gare senza segnare: soltanto nel 2001 e nel 2008 ha fatto ... Leggi i commenti Calcio: tutte le25 dicembre - 14:35 Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...