Ultime Notizie – Franco Frattini | Calderoli | “Penso a tumore che combatto da 10 anni”

(Di domenica 25 dicembre 2022) “Ancora una voltaal ‘nemico’ o ‘ospite indesiderato’, il, che io come tanti italianida dieci”. E’ un passaggio del messaggio con cui Roberto, Ministro per gli affari regionali e le autonomie, rende omaggio a. Il presidente del Consiglio di Stato è morto ieri all’età di 65. “In questo giorno speciale del Natale piango la scomparsa dell’amico, con cui ho condivisodi lavoro insieme al Governo. Perdiamo un uomo che per decenni ha servito bene le nostre istituzioni, dando il massimo impegno, con passione e serietà, mettendoci il cuore e mettendo la sua preziosa competenza da giurista al servizio del Paese. Sono addolorato e ...

Sky Tg24

La Juve potrebbe essere implicata in un affare decisamente importante e di livello internazionale. Ecco lein arrivo dalla Spagna Il calciomercato internazionale potrebbe essere travolto da un giocatore giovane e di livello internazionale. Allegri © LaPresse Stiamo parlando di Ansu Fati. L'...Si segnalano 6 nuovi decessi, frutto però di un riallineamento dei sistemi informativi, non riferibili alle24 ore. Così, i decessi totali da inizio pandemia salgono a 2.328. Nelle rsa dell'... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre Antonio Tafaro e Rosa Paola Figliuolo lavoravano entrambi sulle Dolomiti: oggi gestiscono una baita sui monti in Basilicata ...Cagliari-Cosenza è una partita di Serie B e si gioca lunedì alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv e .... Un arrivo a furor di popolo, potremmo definirlo, quello del protagonista della più g ...