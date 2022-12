Ucraina | strage di civili a Kherson | almeno 16 morti e 64 feriti Zelensky | “Stiamo combattendo il male assoluto”

Leggi su tpi

(Di domenica 25 dicembre 2022)16 persone sono morte in un attacco contro il mercato e altri obiettivinella città di, il bilancio più sanguinoso nell’ultimo periodo della guerra in. La città, recentemente riconquistata dalle forze ucraine, e la regione circostante è stata bombardata 74 volte nella giornata di ieri. “Questo è terrore, questo è uccidere per intimidire e per divertimento”, ha accusato il presidente ucraino Volodimir, che sul suo canale Telegram ha pubblicato foto di auto in fiamme e corpi fuori da un negozio di alimentari. Secondo il presidente ucraino l’attacco, in cui sono rimaste ferite64 persone, è avvenuto “alla vigilia di Natale, nella parte centrale della città”. “Queste non sono strutture militari. Questa non è una guerra secondo le regole ...