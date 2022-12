Ucraina | raid Russia a Natale | colpita Kherson | almeno 10 morti

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) –dellaanche nelle ore di, connel mirino. Le forze armate dell’fanno il punto sulle azioni che Mosca ha condotto colpendo diverse aree del paese: dall’Oblast di Kharkhiv a Bakhmut, centro cruciale delle ostilità nelle ultime settimane. Nell’aggiornamento diffuso oggi dallo stato maggiore di Kiev, si fa riferimento al lancio di 5 missili e ad unaereo, oltre ad ampio uso di artiglieria, per colpire persone. Nella giornata di ieri, nella città sono stati registrati10e 55 feriti: 18 persone sarebbero in gravi condizioni, secondo le informazioni diffuse dal governatore dell’oblast, Yaroslav Yanushevych. L'articolo proviene da Italia Sera.

La guerra in Ucraina non si ferma neanche il giorno di Natale. L'attacco russo di ieri alla città ucraina di Kherson, recentemente riconquistata, ha ucciso almeno 10 persone e ne ha ...(Adnkronos) – "Non aspetteremo un miracolo. Lo faremo noi". E' il messaggio che il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, affida a Telegram nelle ore del Natale, mentre il paese è colpito in div ...