Ucraina | Papa Francesco | “Stop alla guerra insensata”

(Di domenica 25 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al freddo o lontano dalle proprie case, a causa della distruzione causata da dieci mesi di”. Il, nel messaggio natalizio dLoggia centrale della Basilica Vaticana, pensa all’per la quale ha fatto più di 130 appelli da febbraio per lodella, e si rivolge ai potenti del mondo: “Il Signore ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare quanti stanno soffrendo, e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa! Purtroppo, si preferisce ascoltare altre ragioni, dettate dalle logiche del mondo. Ma la voce del Bambino, chi ...

Agenzia ANSA

Il, nella benedizione 'Urbi et Orbi', ha rivolto il primo pensiero all': "Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al ...... ilha chiesto di non usare il cibo come arma di guerra. "Pensiamo alle persone che patiscono ... La guerra inha ulteriormente aggravato la situazione, lasciando intere popolazioni a ... Ucraina: Papa, Dio illumini chi può far tacere le armi - Politica Il messaggio pronunciato durante la benedizione urbi et orbi: “Vinciamo il torpore delle false immagini che fanno dimenticare il festeggiato e guardando Betlemme fissiamo lo sguardo sui bambini ...Milano, 25 dic. (LaPresse) - "Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al freddo o ...