Ucraina | Natale di guerra | sirene in tutto il Paese Il pranzo dei prigionieri Azov

E' questo il messaggio del presidente dell'Volodymyr Zelensky nell'augurare buonai cristiani ortodossi di rito occidentale, osservando che quest'anno tutte le festività hanno "un ...Le forze armate di Kiev: missili e artiglieria, colpite diverse zone del paese Raid della Russia anche nelle ore di, con Kherson nel mirino. Le forze armate dell'fanno il punto sulle azioni che Mosca ha condotto colpendo diverse aree del paese: dall'Oblast di Kharkhiv a Bakhmut, centro cruciale delle ... Ucraina, raid Russia a Natale: colpita Kherson, almeno 10 morti La guerra in Ucraina giunge al 305esimo giorno e non si ferma nemmeno nel giorno di Natale. In tutto il Paese è stato lanciato un allarme aereo e le sirene hanno suonato anche a Kiev. Nuovi bombardame ...Nessuna tregua di Natale. L’allerta aerea è scattata in tutte le regioni dell’Ucraina, questa mattina, secondo quanto ...