Ucraina | l’appello di Natale del Papa | “Dio illumini chi ha il potere di fare tacere le armi e porre subito fine a questa guerra insensata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 dicembre 2022) “Venti dicontinuano a soffiare gelidi sull’umanità”. È la denuncia cheFrancesco ha fatto alla benedizione Urbi et Orbi diimpartita dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Bergoglio, che è apparso in ottima forma e ha voluto leggere in piedi il suo discorso, è tornato nuovamente sul dramma dellain, come aveva fatto anche nell’omelia della messa della notte dipresieduta nella Basilica Vaticana. Un tema che ha segnato il pontificato di Francesco dall’inizio del conflitto. “Se vogliamo che sia, ildi Gesù e della pace, – ha affermato il– guardiamo a Betlemme e fissiamo lo sguardo sul volto del Bambino che e? nato per noi! E in quel piccolo viso innocente, ...