Ucraina | Kiev | ' oltre 102 500 militari russi uccisi da inizio guerra'

(Di domenica 25 dicembre 2022), 25 dic. (Adnkronos) - Laa ha perso nell'ultimo giorno 620 uomini, facendo salire a 102.500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 102.500 uomini, 3.011 carri armati, 6.010 mezzi corazzati, 1.991 sistemi d'artiglieria, 418 lanciarazzi multipli, 212 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 283 aerei, 267 elicotteri, 4.635 autoveicoli, 16 unità navali e ...

Le forze armate di: missili e artiglieria, colpite diverse zone del paese Raid della Russia anche nelle ore di Natale, con Kherson nel mirino. Le forze armate dell'fanno il punto sulle azioni che Mosca ha ...Allarme anti - aereo anche: la popolazione nei rifugi. Ciotole vuote e filo spinato sul tavolo: in piazza la performance dei parenti dei combattenti catturati dai russi. Strage di civili a Kherson. Zelensky: 'Il miracolo ...La guerra in Ucraina giunge al 305esimo giorno e non si ferma nemmeno nel giorno di Natale. In tutto il Paese è stato lanciato un allarme aereo e le sirene hanno suonato anche a Kiev. Nuovi bombardame ...Kiev, 25 dic. (Adnkronos) - La Russia ha perso nell ultimo giorno 620 uomini, facendo salire a 102.500 le perdite fra le fila russe dal giorno dell attacco di Mosca all Ucraina, lo scorso ...