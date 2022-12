Ucraina | Kiev | ' oltre 102 500 militari russi uccisi da inizio guerra'

2022 - 12 - 25 09:13:27 Allarme aereo in, sirene suonano anche a Natale aQuesta mattina è stato lanciato un allarme aereo in. Lo riporta l'Ukrainska Pravda. A darne notizia è ......- La caduta in 4 tappe - Il ruolo dei partigiani Speciali - Nel vortice del conflitto - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto- Russia Punti chiave 09:49, ...Non c’è tregua in Ucraina, neanche a Natale. Questa mattina le sirene antiaeree hanno suonato a Kiev e in altre regioni, l’amministrazione della capitale ha esortato le persone a recarsi nei rifugi. S ...Zelensky: «Saremo noi ucraini a creare il miracolo di Natale, la libertà ha un prezzo alto, ma la schiavitù ha un prezzo ancora più alto» – Respinti attacchi russi in diverse città – TUTTI GLI AGGIORN ...