Ucraina | governatore filo russo | ' Kiev dietro bombardamento Kherson'

(Di domenica 25 dicembre 2022) Mosca, 25 dic. (Adnkronos) - "Oggi, i militanti delle formazioni armate ucraine hanno condotto ilterroristico di, che ha causato la morte di civili. È una provocazione disgustosa che persegue l'obiettivo evidente di addossare la colpa alle forze armate della Federazione Russa". Lo ha scritto su Telegram Vladimir Saldo,ad interim della regione di. Secondo Saldo, i danni arrecati mostrano chiaramente che ilè stato condotto da unità mobili di mortai provenienti dal nord e dal nord-ovest della città. "È un trucco vile e spregevole a cui ricorrono spesso i militanti ucraini, poiché dopo aver sparato alcuni colpi, si allontanano codardamente dalla scena, spesso in un veicolo civile per coprire i loro crimini".

RaiNews

...inoltre che l'esercito russo ha lanciato cinque missili oltre 90 attacchi contro l', ... diciotto dei quali sono in gravi condizioni, secondo ildell'Oblast di Kherson, Yaroslav ......02 Kherson, sale bilancio dei nuovi attacchi russi: "decine di morti" A Kherson, in, sale a ... Ilha nuovamente invitato i residenti della regione a evacuare, in particolare quelli ... Natale con l'allarme aereo in tutta l'Ucraina. Putin: "L'Occidente mira a dividere la Russia" - Putin: "Sono sicuro al 100%" che distruggeremo i missili Patriot americani - Putin: "Sono sicuro al 100%" che distruggeremo i missili Patriot americani Mosca, 25 dic. (Adnkronos) - "Oggi, i militanti delle formazioni armate ucraine hanno condotto il bombardamento terroristico di Kherson, che ha causato la morte di civili. È una ...La guerra in Ucraina non si ferma neanche il giorno di Natale. L'attacco russo di ieri alla città ucraina di Kherson, recentemente riconquistata, ha ucciso almeno 10 persone e ne ha ...