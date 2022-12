Tutto quello che c’è da sapere prima di trasferirsi negli Stati Uniti d’America

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 25 dicembre 2022)è un sogno che è appartenuto e che appartiene a moltissimi giovani, che magari vogliono riscattarsi e vivere, per esempio, nella Grande Mela di New York, come i protagonisti dei loro film preferiti. Progettare e realizzare un trasferimento in una nuova città e in un nuovo paese, compresi gli, è sicuramente un’esperienza emozionante, ma è necessario essere adeguatamente preparati: in questo articolo affronteremo questo argomento, al fine di rappresentare una specie di guida per chiunque voglia intraprendere questa nuova avventura. Parleremo dei visti necessari (come per esempio l’ESTA USA), delle diverse opzioni di alloggio e delle opportunità lavorative: continuate a leggere per scoprire ...