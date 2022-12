Turchia | Pirlo contro Montella a Natale | “Spesso ci chiamano per sapere com’è il campionato turco”

(Di domenica 25 dicembre 2022) Andreae Vincenzo, ora tecnici del Fatih Karagümrük e Adana Demirspor, si sono ritrovati avversari innel giorno di. Prima del match i due allenatori sono stati intervistati da Bein Sports Turkiye e hanno parlato dell’attualità legata alle proprie squadre, con qualche ricordo del passato da calciatori. In primo luogo infatti i due si sono elogiati a vicenda, soprattuttoha dichiarato: “Sarebbe stato un piacere giocare con Vincenzo, uno degli attaccanti italiani più tecnici degli ultimi anni”. Sempre sul passato da calciatori, i due hanno scherzato su una foto arrivata a coachche ha affermato: “Mi è arrivata una foto in cui Andrea cercava di prendermi il pallone, rincorrendomi”. Passando al...

SPORTFACE.IT

... i volti noti inGli ultimi ad arrivare insono stati Mauro Icardi, Juan Mata e Kevin Malcuit. C'è anche Andrea, allenatore del Fatih - Karagumruk nel quale giocano tanti volti ...Infine Terim ha commentato il lavoro dei vari italiani che allenano (Prilo, Montella e Farioli) in: "Tra tutti sta facendo meglio Montella, continuerà a fare bene. Anchee Farioli mi ... Turchia, Pirlo contro Montella a Natale: "Spesso ci chiamano per ... La leggenda della Juventus e del Milan, Andrea Pirlo, oggi allenatore del Faith Karagumruk continua a inventare calcio su un terreno di gioco.Link Embed https://video.repubblica.it/sport/pirlo-il-tiro-impossibile-entra-in-porta-al-primo-tentativo/434787/435751 Copia Copia Pirlo, il tiro impossibile entra in porta al primo tentativo Nulla è ...