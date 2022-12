Tulsa King | quando escono gli episodi della serie tv con Sylvester Stallone

La Gazzetta dello Sport

Alla sua prima esperienza come protagonista di una serie televisiva Sylvester Stallone, nel ruolo di Dwight Manfredi, il nuovo, ha già stregato il pubblico e lo show si è già guadagnato il rinnovo per una seconda stagione prima della messa in onda del suo 4° episodio dei 10 previsti per la prima. Tulsa King su Paramount+ Italia: finalmente debutta anche nel nostro Paese la serie tv con Sylvester Stallone, al suo primo ruolo da protagonista sul piccolo schermo. Lo show è stato creato da Taylor Sheridan. La produzione con protagonista Sylvester Stallone arriva nel nostro Paese dal giorno di Natale.