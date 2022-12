Traffico Roma del 25-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione incidente sulla via Aurelia all’altezza del raccordo in direzione di Civitavecchia segnalato un incidente anche sulla milano-napoli tra Guidonia Montecelio e la Teramo in direzione Napoli in entrambi i casi attenzione e rallentamenti aumentano gli spostamenti in centro con rallentamenti e code mentre rimane piuttosto scorrevole la circolazione sulla restante rete stradale Capitolina lavori in via Appia chiuso il tratto tra via delle Capannelle via di pizzo di Calabria direzione del centro ilviene deviato in via delle Capannelle con rientro in via Appia da via Pizzo di Calabria chiusa per lavori anche via delle Fornaci è su via Aurelia Antica senso unico alternato proprio all’altezza di via delle Fornaci con frequenti code nelle due direzioni tornati in servizio bus tram e metro con ...