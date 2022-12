TOP10 SETTIMANA | BALLANDO SOPRA TUTTI | IL VOLO INCANTA | RAI3 INCALZA LE AMMIRAGLIE

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 25 dicembre 2022) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 18 a sabato 24 dicembre 2022. La mediale premia la prima rete pubblica. Rai1 supera Canale 5 in prima serata con il 18,60% contro il 17,61%. Nelle 24 ore è leader l’ammiraglia Rai che raccoglie il 20,32% di share a fronte del 16,42% di quella Mediaset. In vetta la finale dicon le Stelle con quasi 4 milioni di telespettatori. Segue il toccante film Filumena Marturano con buoni dati ma un po’ sottotono per il periodo. Bene Canale 5 con Ilmentrespicca con Fazio e Sciarelli. La classifica presenta tranne la vetta valori assoluti tipici di serate estive: per rivedere una classifica simile, bisogna ...