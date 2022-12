Tentazione La Gumina per Cannavaro | Castori cambia la difesa

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Tutte le gare sono importanti ma quella con il Perugia lo è un po’ di più“. Fabionel corso dell’ultima conferenza stampa non ha nascosto le ambizioni per l’ultimo match dell’anno solare al Ciro Vigorito. Il suo Benevento è reduce da tre risultati utili consecutivi e ospita l’ultima in classifica. Il Pallone d’Oro per il ‘Boxing Day’ non vuole scherzi, ha l’infermeria finalmente quasi vuota ma dovrà fare i conti con qualche dubbio riguardante soprattutto l’attacco. Qui Benevento – Scontata la conferma del 4-3-2-1, il classico albero di Natale potrebbe prevedere delle variazioni rispetto all’uscita di Modena. In, davanti al portiere Paleari, riconfermato il pacchetto con Masciangelo a sinistra, la coppia di centrali Glik-Capellini ed El Kaouakibi a destra. In mediana, ai lati del regista Schiattarella, ...