Tempesta di gelo in Usa | quasi 30 i morti e 250 mila persone senza elettricità

(Di domenica 25 dicembre 2022) Continua ad aggiornarsi di ora in ora il bilancio delle vittime che, negli Stati Uniti, sono morte a causa del. Nel giorno di Natale, laartica continua a imperversare nel Paese. I meteorologi stanno invitando lea restare chiuse in casa, poiché l’ondata di maltempo «costituisce un pericolo potenziale per la vita». La Cnn, negli ultimi aggiornamenti del pomeriggio – ora italiana – parla di 26 vittime. Altri giornali riportano la notizia che isono arrivati a 28, mentre 250cittadini, al momento, sono. Gli esperti, consultati dalla stampa, credono che il numero di vittime possa aumentare, visto che il fenomeno metereologico persiste su un’area molto estesa: si parla di due terzi degli Stati Uniti orientali. «In alcune ...

FOTO Quasi 250 milioni di persone coinvolte nellaartica che sta colpendo gli Stati Uniti e che finora ha causato 19 morti. L'ondata disi estende per oltre 2.000 3.200 km, dal Quebec ...Polemiche sulle vacanze di Eric Adams mentre la città di New York è al freddo e al. Il sindaco si è preso qualche giorno di vacanza proprio mentre lasi è abbattuta sulla città attirandosi molte critiche. Mentre la governatrice dello stato Kathy Hochul ha dichiarato lo ... Tempesta di gelo negli Usa, a New York il Natale più freddo dal 1906: 28 morti e oltre 3mila voli cancellati Erica Adams è in vacanza mentre sulla Grande Mela è presente una tempesta che ha fatto piombare le temperature diverse decine sotto zero ...Una ventina finora le vittime della bufera che sta flagellando gli Stati Uniti. Allarme maltempo anche a New York.Il primo cittadino Eric Adams "è andato in vacanza, ma sta seguendo la gli sviluppi an ...