Tecnologia vs Democrazia | il doppio gioco delle Big Tech sfida l’ordine internazionale

(Di domenica 25 dicembre 2022) Per quasi 400 anni gli Stati-nazione hanno occupato un ruolo primario negli affari globali, ma le cose stanno cambiando. Ora un gruppo di grandi aziende tecnologiche – Amazon, Apple, Facebook, Google e Twitter negli Usa; Alibaba, ByteDance e Tencent in Cina – si contendono l’arena geopolitica, esercitando la propria egemonia su numerosi aspetti della società, dell’economia e della sicurezza nazionale. Questi attori non statali hanno un’influenza enorme sulle tecnologie e i servizi che daranno forma alla prossima rivoluzione industriale, determineranno la proiezione del potere economico e militare dei singoli Paesi, plasmeranno il futuro del lavoro e definiranno i nuovi contratti sociali. Una minaccia politica Per quanto utili possano risultare queste tecnologie, la predominanza di queste grandi imprese dovrebbe far suonare dei campanelli d’allarme – non solo per l’immenso potere ...