Strage di Kherson | la Russia accusa gli ucraini di essersi bombardati da soli

QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo ha scritto su Telegram Vladimir Saldo , governatore ad interim (e al soldo di Mosca) della regione diche Putin ritiene sia parte integrante della federazione russa dopo l'annessione. ...Mentre le bombe russe non si sono fermate neanche alla vigilia di Natale con morti e feriti registrati a, da Mosca continua il gioco dello scaricabarile. La Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella guerra in Ucraina, ha affermato Vladimir Putin, accusando Kiev ei suoi ... Guerra in Ucraina, strage a Kherson: 10 civili morti nell'attacco russo Crimini di guerra russi e Mosca ritorna alla strategia iniziale, ossia quella di dare a Kiev la responsabilità delle sue malefatte. Ossia che gli ucraini si sono bombardati da soli. «Oggi, i militanti ...Mentre le bombe russe non si sono fermate neanche alla vigilia di Natale con morti e feriti registrati a Kherson, da Mosca continua il gioco dello ...