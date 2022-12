Stati Uniti paralizzati da gelo e neve | 28 morti per la tempesta d' inverno | L' appello | Risparmiate energia

(Di domenica 25 dicembre 2022) Le società elettriche di moltihanno fattoa risparmiare: con il freddo la domanda è infatti esplosa e il rischio è di non riuscire a soddisfarla. In Tennessee sonodecisi ...

Il maltempo continua a flagellare gli, dove le temperature si mantengono sotto lo zero nella maggior parte del paese. E' salito ad almeno 28 morti il bilancio aggiornato del maltempo negli. Lo riporta il sito Nbc ...Una bufera di neve si abbatte sugli Usa: un veicolo della polizia è rimasto bloccato nella neve a New York, mentre una massiccia tempesta invernale si sta abbattendo su gran parte degli. Gli automobilisti sonoavvertiti di non percorrere le strade a causa della visibilità ...Per il generale Tricarico la visita di Zelensky negli Stati Uniti è una delusione. «Questa visita mi ha deluso, è un evento che va ancora una volta contro la distensione e non ...Sparatoria vicino Liverpool la sera della vigilia di Natale. Una donna è morta e tre persone sono rimaste ferite. Lo scontro a fuoco è avvenuto fuori da un pub di ...