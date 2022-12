STANOTTE A MILANO | ALBERTO ANGELA SVELA IL VERO SPIRITO DELLA CAPITALE DEL NORD

IL GIORNO

... quando l'as - senza di folle e turisti lascia spazio a dettagli e suggestioni più rac¬colte e intime: li attraversa Alberto Angela in '', una serata evento prodotta da Rai ...... con Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera - Ellen e Dean Jagger Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:, ... Alberto Angela presenta 'Stanotte a Milano': quando va in onda, dove e gli ospiti Stanotte a Milano con Alberto Angela su Rai 1 e in streaming: ospiti e location del documentario. Stanotte a Milano 25 dicembre 2022 ...Questa sera, 25 dicembre, in “Stanotte a Milano” Alberto Angela racconterà la via Cristoforo Gluck di Milano, dove nacque Adriano ...