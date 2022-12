Speed skating | Francesca Lollobrigida crede nel sogno Milano-Cortina 2026 | tornare a gareggiare dopo la maternità

(Di domenica 25 dicembre 2022) Una lieta notizia. Un paio di giorni fa l’immagine di un’ecografia, tra gli addobbi delle festività natalizie, era stata un modo per comunicare qualcosa che ti cambia la vita: l’arrivo di un figlio. E’ il caso diche diventerà presto mamma. La 31enne nostrana, due volte sul podio olimpico ai Giochi Invernali di Pechino 2022 nello(argento nei 3000 metri e bronzo nella mass start), aveva già annunciato che si sarebbe presa una pausa dall’agonismo in quest’annata post olimpica e il pensiero è andato alla famiglia. Ildi una vita non può che essere questo elo condividerà con suo marito Matteo Angeletti. A La Gazzetta dello Sport, l’azzurra ha rivelato altri dettagli: “E’ un maschietto, lo chiameremo Tommaso e la scadenza è prevista per ...

OA Sport

