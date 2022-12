Southampton vs Brighton & Hove Albion – possibili formazioni e notizie dalle squadre

Cinque Quotidiano

Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Bazunu; Lyanco, Bella - Kotchap, Salisu; Walker - Peters, Ward - Prowse, Maitland - Niles, Elyounoussi, Perraud; A. ...... il Crystal Palace deve infatti recuperare il match con ilche lo scorso settembre fu ... ai due successi consecutivi controe West Ham erano seguiti la sconfitta ai rigori contro ... Southampton – Brighton and Hove Albion, segui la Diretta Live. Le ... Arsenal return to Premier League action for the first time in over a month when they welcome West Ham United to the Emirates Stadium following the conclusion of the World Cup ...Le probabili formazioni di Southampton-Brighton, match valido per la 15ª giornata di Premier League: c'è Mitoma, out Mac Allister ...