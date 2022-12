Sosa | L' Argentina è come Napoli | bisogna godersi il momento!

(Di domenica 25 dicembre 2022) Dopo il Mondiale, confido in Diego per una nuova profezia, Spalletti mi colpì per personalità ed empatia, Lobotka fa giocare bene chi gli sta accanto, Kim mi ha davvero sorpreso più di tutti" Roberto Carlos, ex attaccante del, ha rilasciato un'intervista a "Magazine.Com. Queste le sue parole: "Corsa Scudetto? Il discorso non deve basarsi sulla possibilità che ilpossa vincere il campionato o perderlo, io sono dell'idea cheogni momento.-afferma- Che sia positivo o negativo si impara sempre qualcosa. Ilfinora ha disputato un campionato straordinario ed una Champions eccezionale. Ilha fatto un lavoro super, e questo aspetto va sottolineato, senza porci domande ...

Notizie calcio . L'ex attaccante del Napoli, Roberto Carlos, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:: "e Napoli campioni come nell'86 - 87 Speriamo coincidenza si ripeta" "Giuro che non ho più voce! L'ha fatto 80 minuti straordinari cercando di pressare la Francia, potevamo ...L'ex azzurro Robertoha postato alcuni video sui social dopo la vittoria del Mondiale da parte dell'. Il Pampa ha festeggiato tra le vide di Napoli il trionfo della sua nazionale. Di seguito il video. ... Sosa: “Argentina e Napoli campioni come nell’86-87, spero la coincidenza si ripeta” Natale a Parigi per l'attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Ecco le immagini pubblicate dalla fidanzata del calciatore georgiano, Nitsa, su Instagram. Visualizza questo post su Instagram ...L'ex calciatore Roberto Sosa è intervenuto a Sportitalia nella trasmissione Tutti al Var sulla vittoria del Mondiale in Qatar dell'Argentina di Scaloni ...