Sorpresa di Natale da Al Qaeda. Al Zawahiri è vivo

(Di domenica 25 dicembre 2022) Alha rilasciato una registrazione di 35 minuti che il gruppo sostiene essere stata fatta dal suo leader Ayman al-, il quale si ritiene sia stato ucciso in un raid statunitense nell’agosto del 2022. La registrazione non è datata e la trascrizione non indica chiaramente la data in cui potrebbe essere stata effettuata. Ma è evidente che questo crea un alone di mistero sulle sorti del leader qaedista. È anche possibile che il gruppo abbia voluto attendere un momento ritenuto significativo per diffondere l’audio.— leader storico qaedista — è stato ucciso in un attacco statunitense in Afghanistan. Da anni viveva in una bolla iper protetta nascosto perché su di lui pendeva anche una taglia “dead or alive” dell’Fbi. L’operazione per localizzarlo e ucciderlo è stata il risultato di un lavoro persistente della comunità ...