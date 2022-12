Sonia Bruganelli | il costosissimo regalo del marito Paolo Bonolis

(Di domenica 25 dicembre 2022)ha mostrato un accessorio glamour durante l’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda sabato 17 dicembre. L’opinionista ha spiegato che si tratta di undi suo. Non è passata inosservata la chicca glamour proposta dain diretta al Grande Fratello Vip. Quest’anno Alfonso Signorini ha voluto la moglie … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

SuperGuidaTV

da quando è approdata in tv come opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto parlare parecchio di sé in diverse occasioni e spesso è stata al centro delle polemiche. La sua ...Questa constatazione ha fatto nascere il dubbio che Antonella si sia salvata solo grazie a, che per lunghissime settimane le ha donato l'immunità e le ha permesso di saltare le ... Sonia Bruganelli assente in due puntate del Grande Fratello Vip: ecco chi la sostituirà Charlie Gnocchi dopo l'eliminazione al Gf vip si è ritrovato anche senza lavoro in radio. L'ex gieffino lancia un appello al presidente di Rtl 102.5. È stato eliminato dalla casa del Grande Fratello v ...Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono lasciati ben prima dell’ingresso della partenopea al Grande Fratello Vip, ma il gesto estrema arriva proprio ora.