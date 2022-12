Slopestyle | convocati sette atleti per l’allenamento dal 26 al 30 dicembre a Livigno

SPORTFACE.IT

Sono quattro gli azzurridal direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile Coppa del Mondo ...tappa di snowboard a Copper Mountain per la Coppa del mondo di. Si ...Donaggio, faro del movimento tricolore, vanta un nono posto come miglior risultato della sua giovane carriera in Coppa del Mondo nello, mentre nel big air è reduce da un'incoraggiante ottava posizione conquistata all'esordio stagionale in Svizzera. Slopestyle, convocati sette atleti per l'allenamento dal 26 al 30 ... Sono quattro gli azzurri convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile Coppa del Mondo Valentino Mori, in vista della tappa di snowboard a Copper Mountain per la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...