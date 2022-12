Pianeta Milan

'Si è' a inizio 2022, e così ha deciso lo scudetto del Milan, segnando anche a Reggio Emilia nel giorno della festa scudetto. E anche nella nuova stagione è tornato a timbrare il ...lo è, anzi è diventato proverbiale dire che si è, perché l'attaccante di Chambery ha la schiena morbida come Van Basten e sa girarsi in maniera imprevedibile. De Ketalaere, ... Si è girato Giroud, il tormentone milanista del 2022 La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il Milan è alle prese con i rinnovi di alcuni calciatori importanti. Ieri c’è stato l’incontro con il procuratore di Bennacer per discutere il prolungamento del contratto del centrocampista e le parti ...