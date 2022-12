Sci alpino | verso i Mondiali 2023 | solo le donne da medaglia? Dubbi su Paris e l’intero settore maschile

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il nuovo anno si avvicina ed ilsarà un anno molto importante per lo sci. In programma, infatti, ci sono i, che si disputeranno sulle nevi francesi di Courchevel e Meribel dal 6 al 19 febbraio. La rassegna iridata è il grande obiettivo della stagione in corso, con gli atleti che vorranno arrivare al massimo della loro forma in Francia per giocarsi le medaglie. Ilsarà di scena sulla pista denominata “L’Eclipse” di Courchevel, mentre il comparto femminile avrà le sue gare a Meribel sulla pista “Roc de Fer”. Il parallelo ed il Team Event, invece, saranno entrambi a Meribel. L’Italia è sicuramente tra le nazioni di riferimento, soprattutto nelfemminile, con una squadra che può raccogliere molte soddisfazioni nella velocità ed anche in ...

OA Sport

CLASSIFICA PER NAZIONI GENERALE 1. Svizzera 3525 punti 2. Austria 2979 3. Norvegia 2186 4. Italia 1833 5. Francia 1339 6. USA 1239 7. Germania 1099 8. Slovenia 723 9. Svezia 702 10. Canada 570IN TV - Le gare di Coppa del Mondo didi Bormio e Semmering saranno trasmesse in diretta tv da Eurosport (canali 210 o 211 in base alla programmazione) e Raisport (227 di Sky e 58 dgt), fatta eccezione per le prove, mentre in ... Sci alpino, Alex Vinatzer non si dà pace: "Due inforcate di fila, mi sembra di ripartire da zero. Devo solo lavorare" Un lampo improvviso e poi solo tanto buio, con la luce in fondo al tunnel che sembra essere veramente molto lontana. Si può riassumere così la prima parte di stagione della squadra maschile di sci… Le ...Le gare di Coppa del Mondo di sci alpino di Semmering saranno trasmesse in diretta tv da Eurosport (canali 210 o 211 in base alla programmazione) e Raisport (227 di Sky e 58 dgt), mentre in streaming ...