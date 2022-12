Sbranata da uno squalo sotto gli occhi del marito | l’ultimo post su Facebook

ilmattino.it

'Non smettere di seguire i tuoi sogni', scriveva su Facebook Kristine Allen, poche ora prima della sua tragica morte. La 60enne di Washington sarebbe stata sbranata da uno squalo mentre faceva snorkeling alle Hawaii con suo marito, lo scorso 8 dicembre. L'uomo ha visto il predatore, uno squalo tigre, avvicinarsi alla moglie e afferrarla, poi non è più riuscito a...