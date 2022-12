SANREMO’23 | LA RAPPRESENTANTE DI LISTA | “BE MY BABY” THE RONETTES È IL BRANO SCELTO PER LA SERATA DELLE COVER

Leggi su 361magazine

(Di domenica 25 dicembre 2022) “BE MY BABY” THEILPER LADELLA 72° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO IN UN’INEDITA VERSIONE PRODOTTA DA COSMO Ladi, in gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo con ilinedito “CIAO CIAO”, si esibirà durante la, venerdì 4 febbraio, con Cosmo, Ginevra e Margherita Vicario. Ilda LRDL (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina), sarà “BE MY BABY”Ronettes, in un’inedita versione prodotta proprio da Cosmo. LRDL è pronta, insieme ai suoi ospiti, a portare sul palco dell’Ariston la propria interpretazione di questo ...