L'evento di Santa Maria incompie 40 anni. Basilica in festa per senza fissa dimora, anziani, rifugiati, tra cui donne e bambini ucraini. Domani 26 dicembre il pranzo a ...- La basilica di S. Maria indivestita a festa con i tavoli da pranzo per accogliere i più bisognosi, 800 coperti, ma sono 80mila in Italia, 250mila nel mondo. In Italia più di due milioni di famiglie sono in ... Roma, a Trastevere il tradizionale pranzo di Natale di Sant'Egidio per i poveri «Non c'è Natale più bello di quello fatto di solidarietà e condivisione. Grazie alla Comunità di Sant' Egidio che da quarant'anni organizza ...L'evento di Santa Maria in Trastevere compie 40 anni. Basilica in festa per senza fissa dimora, anziani, rifugiati, tra cui donne e bambini ucraini. Domani 26 dicembre il pranzo a Rebibbia ...