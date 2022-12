Rischio chimico | ministero della Salute dispone ritiro lotti caffè

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il richiamo per “” didi cialde di tre marchi diè stato disposto dal. Il provvedimento riguarda le capsule ‘l’Espresso arabica’ delTrombetta – prodotte nello stabilimento di Pomezia (Roma) – per “potenziale valore di ocratossina oltre il limite di legge”. Lo stesso prodotto ‘Espresso arabica’ di Trombetta si trova anche con i marchi ‘Lo zio d’America’ e ‘Cialda Consilia’, che sono stati sottoposti ad analogo richiamo. Ilavvisa i consumatori che avessero acquistato prodotti deiindicati di riportarli al punto vendita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

