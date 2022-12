Rimesso a nuovo il monumento funebre a Ugo di Toscana. Il suo stemma fu proposto a Washington per la prima bozza di bandiera Usa – Foto

(Di domenica 25 dicembre 2022) Nel centro di Firenze, in via del Proconsolo, di fronte al Bargello c’è una piccola chiesa le cui origini risalgono adell’anno Mille. Il suo interno è ricco di sorprese: all’entrata è un grande, bellissimo dipinto di Filippino Lippi, L’Apparizione della Vergine a San Bernardo, che accoglie il visitatore. Più interno è ildi Ugo di, il Marchese diche rimase al potere tra il 961 e il 1001, in piena epoca altomedievale. Oggi le sue spoglie riposano in un eleganterealizzato fra il 1469 e il 1481 da Mino da Fiesole, artista discepolo di Bernardo Rossellino e coevo di Desiderio da Settignano. L’opera aveva bisogno di un urgente restauro e in questi giorni, proprio in occasione delle celebrazioni che ogni anno ...

Il Fatto Quotidiano

Squadra che vince non si cambia. Per Il Grande Giorno , il lorofilm delle feste natalizie, Aldo Giovanni e Giacomo si affidano nuovamente alla regia del loro ...con Odio l'Estate aveva...Ha deciso, dunque, di mettersi in proprio Roig, che a pochi giorni dalla separazione da Nadal si è giàin sella e trovato unallievo da provare a far eccellere. Si tratta della 29enne ... Rimesso a nuovo il monumento funebre a Ugo di Toscana. Il suo stemma fu proposto a Washington per la prima… Rimesso a nuovo il monumento funebre a Ugo di Toscana. Ecco qual è l'anello di congiunzione con Washington (nel senso di George) ...C’è aria di cambiamenti in vista del 2023 per il mondo del tennis. Tra i più in vista degli ultimi giorni, quello che riguarda l’addio di Francisco Roig a Rafael Nadal. Dopo 17 lunghi anni, il noto co ...