Regione Lombardia | in manovra gli investimenti per Sanità e trasporti

(Di domenica 25 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nessun aumento delle tasse, possibilità di rimodulare glinel triennio in base alle necessità dovute all’incremento delle materie prime. Queste le linee guida che hanno ispirato ladi bilancio 2023-25 approvata in Consiglio regionale., nelladi bilancio, spende anche particolare attenzione alla pianificazione finanziaria, strutturata in modo da creare sinergie virtuose nell’utilizzo ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

La Repubblica

Laè 'sempre più attrattiva grazie anche alle sue strutture, all'efficienza dei servizi e alla competenza del personale', continua Magoni. 'In tal senso, il mio assessorato ehanno ...1 Rai 1 HD 2 Rai 2 HD 3 Rai 3 TGR4 Rete4 HD 5 Canale5 HD 6 Italia1 HD 7 LA7 HD 8 TV8 HD 9 ...Rai 3 TGR Valle d'Aosta** 802 Rai 3 TGR Piemonte** 803 Rai 3 TGR Liguria** 804 Rai 3 TGR**... Regionali Lombardia, ecco i nomi dei candidati Pd: a Brescia il sindaco Del Bono, non c'è Pizzul. A Milano De… Il Wwf Lombardia torna a ribadire la propria contrarietà alla realizzazione del nuovo centro di produzione del fresco di Iperal Supermercati.L'ultimo report economico dell'Istat conferma i ritardi della nostra terra, ultima in tutto il paese per il Pil pro capite ...