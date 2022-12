Regali ordinati online | attenzione massima alla truffa che svuota il conto | come fanno

(Di domenica 25 dicembre 2022) Non si fermano nemmeno a Natale: ecco perché devi farea questasuiSiamo ormai entrati nel pieno delle festività natalizie e tutti noi ci stiamo dando davvero da fare per acquistare e procurarsi i doni che abbiamo in mente da poter regalare ai nostri parenti, amici e affetti che faranno parte della nostra Vigilia di Natale. È proprio questo il momento ideale per poter dare i nostri doni alle persone che vogliamo bene.dei, IlovetradingA Natale siamo tutti più buoni? A quanto pare proprio no. Il motivo è che, nonostante si tratti di uno dei momenti più belli dell’anno, ci sono sempre in agguato malintenzionati e ...

PalermoToday

Alcuni punti vendita specifici staranno aperti per la consegna dei prodotti a chi li hain ...dati stilati da un'indagine di Confcommercio - Imprese quest'anno 3 italiani su 4 faranno......abbiamo riportato l'elenco dei vari modelli disponibiliper prezzo crescente. Tanti di questi sono ovviamente disponibili in pronta consegna e arriveranno prima di Natale per i vostriOgni anno è la stessa cosa: il Natale si avvicina e non avete i regali pronti. Per aiutarvi, Stop&Go propone 5 idee regalo last minute.Natale a casa con parenti e amici, davanti a piatti tradizionali, per la maggior parte degli italiani, secondo l'associazione dei consumatori. Corsa al regalo last minute, tra i doni preferiti i solit ...