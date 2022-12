Globalist.it

Carnalità e trascendenza in questa scelta di versi, dal 2000 al 2009, tratti daiche la Merini ha affidato negli ultimi dieci anni della sua vita all'amico Arnoldo Mosca Mondadori, per la prima ...dei. Un bambino di 6 anni è ancora troppo piccolo'. 'Il Covid ha avuto delle conseguenze devastanti e fra queste quella di incrementare l'utilizzo improprio dei cellulari presso una ... Regalate libri, regalate libri di grandissime scrittrici Cucina e scrittura si assomigliano nel profondo. Perché entrambe combinano ingredienti disparati per amalgamarli e dare loro un sapore nuovo ...È in uscita “Cronache dal mondo dell’arte”, il libro per ripercorrere il 2022 dell’arte attraverso una selezione dei nostri migliori articoli: regalati il volume a soli 18 euro più spese di spedizione ...