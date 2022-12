Putin | Siamo pronti a negoziare | ma Kiev smentisce | Non è vero | Bombe russe su Kherson | almeno 16 civili uccisi

(Di domenica 25 dicembre 2022) 25 dic 13:54su16- VIDEO 25 dic 12:02: la Russia non vuole negoziati La Russia non vuole negoziati. Lo scrive su twitter Mykhailo Podolyak - consigliere del ...

Parlando in un'intervista alla televisione di stato Rossiya 1,ha dichiarato: 'pronti a negoziare con tutti i soggetti coinvolti su soluzioni accettabili, ma dipende da loro: non...- Strage di civili a Kherson, da giorni sottoposta a pesanti bombardamenti dai russi. Ma le sirene dell'allarme aereo risuonano in tutto il ... Putin: "Non siamo noi a rifiutare i negoziati, ma loro" La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al 305esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in diretta di domenica 25 dicembre ...Siamo pronti a negoziare ma Kiev rifiuta". “Penso che stiamo agendo nella giusta direzione, stiamo proteggendo i nostri interessi nazionali, gli interessi dei nostri cittadini, la nostra gente”. Il pr ...