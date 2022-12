Prosciutto cotto | Scegli l’alta qualità | il segreto sta nell’etichetta

Leggi su direttanews

(Di domenica 25 dicembre 2022) Sei in grado di riconoscere ildi alta? L’etichetta parla chiaro: ecco comeere il prodotto migliore. Ilè un alimento gustoso, nutriente e versatile. Si adatta infatti a primi piatti freddi, nonché a sfiziose farciture per pizze, focacce e panini imbottiti.(fonte web)I consumatori, però, spesso non prestano attenzione all’etichetta. Un errore quanto mai grossolano, dato che le informazione in essa riportate sono in grado di decretare ladell’alimento, fornendo inoltre preziose informazioni nutrizionali. Conoscete, infatti, la differenza tra ““, “scelto” e ...