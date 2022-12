Pioli si racconta | la rivelazione sul rapporto con i giocatori del Milan!

(Di domenica 25 dicembre 2022) La conquista dello Scudetto nella passata stagione è stata una vera e propria sorpresa per il Milan e i suoi tifosi: a metà campionato il distacco dai cugini nerazzurri era ampio, ma con carattere, il Milan è riuscito nell’impresa. L’avvio di stagione del Milan non è stato dei peggiori, ma la bestia nera di questo campionato si chiama Napoli: i rossoneri si trovano a 8 punti dagli azzurri, e la rimonta comunque è più che possibile, visto anche come andò la passata stagione. Milan Scudetto“Il Milan deve credere nella rimonta”, le parole diIntervenuto ai microfoni di Sportmediaset, in un’intervista che andrà in onda il 29 dicembre su Italia 1, Stefano, allenatore rossonero, si è soffermato su alcune riflessioni riguardo il suo percorso al Milan: “Credo di essere migliorato in tante cose e tante ...

Milan News

